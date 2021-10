JOAL : Mysticisme à la mairie... Le coup de fil de Mahmoud Saleh...

C'est dans une ambiance festive dans une salle archi comble que le candidat de Benno Bokk Yakaar de la commune de Joal-Fadiouth, Pierre Joe Ndiaye a été investi.



Cependant, dès le matin, un fait insolite s'est produit. Des actes mystiques ont été perpétrés (images à l'appui) qui ont vite fait le tour de la ville.



En prenant la parole, lors de la cérémonie, le coordonnateur de Benno Bokk Yakaar, Mr Boucar Diouf, a indiqué le processus de choix du candidat de Benno. "Les pourparlers ont débuté le 13 juin avec plusieurs réunions et des discussions des différentes instances. Dans un premier temps, les sages de Benno étaient chargés de recevoir toutes les candidatures. Et au final trois candidats ont été retenus, à savoir Pierre Joe Ndiaye de l'Apr, Pierre Ndew Diokh du PS et Paul Joe du mouvement Yessal.



Le coordonateur de Benno Bokk Yakaar a convoqué les candidats pour une très large concertation. C'était très difficile pour choisir un candidat unique comme l'a préconisé le Président Macky Sall. Finalement pour départager les candidats, les autres partis et mouvements qui n'ont pas présenté de candidats ont choisi le candidat de l'Apr Pierre Joe Ndiaye et les deux autres candidats l'ont accepté et décidé de signer la résolution le 11 octobre 2021.



À signaler que le ralliement de Ibra Lô, membre actif du PDS qui a décidé de soutenir la candidature de Benno Bokk Yakaar, Pierre Joe Ndiaye est une preuve tangible que le consensus a été mis en avant durant toute cette procédure de sélection."



"Nous interpellons une fois de plus le Président Macky Sall pour qu'il sache que la voie royale pour que la majorité présidentielle de la commune gagne aisément c'est la confirmation du choix porté sur le candidat Pierre Joe Ndiaye", a déclaré le maire sortant Boucar Diouf.



Le coup de fil du directeur de cabinet Mahmoud Saleh...



Le directeur de cabinet du président de la République est dans son département depuis ce dimanche matin. Après Mbour commune pour porter la bonne parole, il s'est rendu à Saly pour là aussi arrondir les angles et installer le maire Ousmane Guèye comme candidat de Bby.



En pleine investiture de leur candidat, le responsable de l'Apr à Joal-Fadiouth, Ibou Sall, a reçu un coup de fil du directeur de cabinet Mahmoud Saleh, l'enjoignant de venir lui répondre à Mbour...



Interpellé par la presse sur le sujet, le candidat de souligner qu'on ne peut contrecarrer la volonté populaire, le choix des joaliens... "Cette situation dépasse la personne de Pierre Joe, c'est la volonté et le choix des fils et filles de Joal... Quelle que que soit la décision du chef, nous ici présents, nous irons aux élections", tonnera Pierre Joe Ndiaye. À suivre...