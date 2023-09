JOAL FADIOUTH - Serigne Modou Bousso Dieng enrôle pêcheurs et mareyeurs pour 2024 au profit de Abdoulaye Sylla

La tournée du Club 50% de Préférence Nationale a atterri, après Thiès, à Joal-Fadiouth. Une occasion saisie par Serigne Modou Bousso Dieng et sa délégation pour rencontrer les pêcheurs et les entretenir de l’objectif du club qui est de pousser, avec arguments, l’État du Sénégal à laisser l’exécution des marchés publics aux entreprises privées locales ou à défaut à majorer le pourcentage prévu par le contenu local à 50%. Il faut toutefois signaler (et, c’est le cas depuis déjà un bon moment), que la candidature de l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla a été, encore une fois, agitée comme étant une demande sociale.



Serigne Modou Bousso Dieng, dans son intervention, précisera que le deuxième chapitre de son combat est désormais d’amener le Président Directeur Général de Ecotra à faire de 2024 une priorité, non sans signaler que l’idée est déjà acceptée par le concerné et qu’il faut aller vers la matérialisation...