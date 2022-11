JMJ 2022 / Dakar Arena : l'archevêque Benjamin Ndiaye accueilli chaleureusement...

À Dakar Aréna, plus de 20 000 jeunes catholiques pour la Journée mondiale de la jeunesse 2022 ont accueilli l'archevêque du diocèse de Dakar, Benjamin Ndiaye, venus à Dakar Arena pour présider la messe solennelle de la journée mondiale de la jeunesse.

Les jeunes ont montré leur amour et leur détermination dans la vie catholique, en présence du ministre de la jeunesse et une délégation du gouvernement du Sénégal...