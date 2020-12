JME / Mamadou Talla aux enseignants : « Votre engagement et leadership dans la guerre sanitaire sont visibles à tous les niveaux »

Cette année, la journée mondiale de l'enseignant est célébrée dans un contexte inédit lié à la pandémie du coronavirus. Néanmoins, elle sera célébrée dans la sobriété et dans le respect strict des gestes barrières. Cette année, le thème choisi qui est: " Enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir", répond de manière contextuelle, aux problèmes de l'heure. Il sera ainsi question de soulever cette lutte sanitaire face à la pandémie qui a, selon le ministre de l'Éducation, Mamadou Talla, "permis aux enseignants d'adopter des méthodes pour limiter la propagation du virus".



Ce moment solennel va permettre également au ministre de l'Éducation qui est venu présider la cérémonie, d'exprimer devant les enseignants toute sa reconnaissance ainsi qu'à celle du gouvernement sur "cette capacité de résilience du système d'éducation surtout en cette période de pandémie".



En outre, Mamadou Talla, rappelle également cette importante participation des enseignants dans le retour effectif des élèves dans les salles de classes, le bon déroulement des examens, la mise en place du dispositif 'apprendre à la maison'. Ce qui permettra au ministre de souligner cet esprit de leadership des enseignants en mobilisant la communauté autour de l'école et en adaptant les apprentissages et les méthodes d'enseignement aux réalités.