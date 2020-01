JID 2020 : Le Directeur général des Douanes à l’écoute des opérateurs économiques de Tambacounda et de Kédougou.

Dans le cadre des activités marquant la célébration de la Journée internationale des Douanes 2020, le Directeur général des Douanes, Abdourahmane DIEYE est allé à la rencontre des acteurs économiques du Sud-Est.



La rencontre s’est déroulée ce samedi, 25 janvier 2020. Elle a eu pour cadre la salle de conférence de la gouvernance de Tambacounda. Entouré de ses principaux collaborateurs notamment, les Directeurs techniques, le Directeur régional du Sud-Est et de Chefs de Bureau ou de Division qui avaient fait le déplacement, le Directeur général des douanes Abdourahmane DIEYE a échangé avec les partenaires présents sur tous les sujets relatifs au développement de leurs activités. Le dialogue s’est déroulé dans une ambiance sereine, cordiale et constructive. Les opérateurs économiques ont fait part à l’Administration et au Directeur général de leurs préoccupations non sans se féliciter de la qualité du service rendu par les Douanes. Ils ont tous salué le choix porté sur la zone du Sud-Est pour abriter la JID 2020 et ont promis tout leur soutien et leur collaboration à la Douane.



Auparavant, le Directeur général s’était rendu à l’Inspection d’Académie de Tambacounda. Sur place, Abdourahmane DIEYE a remis un lot de matériel informatique à l’Inspecteur Alassane Niane. Ce dernier a dit toute la satisfaction de ses services de recevoir un tel matériel qui, ajoute l’IA, « est d’une grande utilité pour l’Académie ».