JCI Sénégal : «Nous visons l’impact durable, le don de soi et le service à la communauté » (Alioune Sy, président)

Contribuer au développement de sa cité ou de son pays, c’est matérialiser les actions gouvernementales. Cette année la rentrée solennelle de la JCI va discuter du thème, « le changement commence par moi-même », un sujet axé sur le civisme et la citoyenneté. Cette façon de s’investir pour créer un changement positif, marque le lancement officiel des activités de cette organisation à but non lucratif basé sur le volontariat et qui a pour but d’offrir des opportunités aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Pour le président national Alioune Sy, leurs actions visent l’impact durable, le don de soi et le service à la communauté.