Sa sortie contre le Président de la République évoquant l'impossibilité pour lui de briguer un troisième mandat, sans compter ses attaques perpétrées à l'encontre de quelques pontes de l'Apr lui auront valu cette grosse décision des membres du JBR. En effet, dans une déclaration faite au micro de Dakaractu-Touba, le Chargé de communication de la structure qu'il dirigeait a affirmé que Amath Diouf n'était plus officiellement leur leader.



En effet, confie Abdourahmane Khadafi Dieng, les Jeunes Boucliers de la République "travaillent désormais à investir un nouveau coordonnateur en remplacement de Amath Diouf qui a trahi l'esprit de la structure." Notre interlocuteur de poursuivre : "notre structure avait pour objectif de défendre le Président, de vulgariser ses réalisations à la tête de ce pays et de massifier le parti. Maintenant qu'il est confirmé que son ambition est de régler des problèmes personnels, nous avons décidé de nous séparer de lui. À l'heure où je vous parle, JBR se cherche un nouveau coordonnateur."



Abdourahmane Khadafi Dieng de rappeler aussi que Amath Diouf, au vu de son âge, ne peut plus être considéré comme un jeune. Affaire à suivre...