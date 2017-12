JAPON : Macky Sall a appelé à une « présence plus massive du secteur privé japonais en Afrique »

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a appelé à une « présence plus massive du secteur privé japonais en Afrique », indique le compte twitter de la Présidence de la République sénégalaise. Le président Sall a lancé cet appel en recevant le Groupe d’amitié parlementaire Japon-Afrique dans la capitale japonaise, où il est arrivé lundi pour prendre part à un forum de haut niveau sur la couverture maladie universelle (CMU), organisé en partenariat avec la Banque mondiale et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le président de cette structure l’a félicité pour la stabilité politique du Sénégal et ses progrès ééconomiques et sociaux.

Sur la route de Tokyo, le chef de l’État a effectué une escale technique à Atkau, au Kazakhstan, « où les autorités lui ont offert un spectacle pour son anniversaire ». Dans la capitale nippone, il doit avoir des entretiens avec « le Premier ministre japonais [Shinzo Abe] sur la coopération entre les deux pays ». Des rencontres avec le secteur privé sont également prévues. Après Tokyo, le chef de l’État se rendra à Abuja, au Nigeria, le 16 décembre pour un sommet de la CEDEAO.