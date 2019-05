JAPON / Leadership agricole : Le ministre Moussa Baldé représente le Sénégal au G20.

Cette invitation adressée au Sénégal a été tendue possible par le eadership du Président Macky Sall et les résultats remarquables obtenus dans le secteur agricole.

Le Sénégal a eu l'honneur d'être invité à prendre part à cette importante rencontre dont les enjeux et retombées de sa participation sont le développement des innovations technologiques et des ressources humaines, l’assurance d’une sécurité alimentaire en mettant l'accent sur la chaîne de valeur agricole et le développement d'une agriculture durable qui cadre avec les objectifs du développement durable (Odd).

Des résultats comme des propositions concrètes sur les innovations technologiques et des ressources humaines sont attendus mais aussi des mesures pour la promotion de la chaîne de valeur agricole ainsi que des contributions sur le développement d'une agriculture durable susceptible de contribuer aux objectifs du développement durable.