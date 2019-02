J9 présidentielle 2109 : Les faits marquants de l’étape Cap Skirring, Oussouye, Goudomp et Ziguinchor

La Journée 9, de la campagne électorale coïncide avec le lundi 11 février 2019. Le convoi du président de la Coalition Benno bokk yakaar a été à la rencontre des populations de la Casamance. En sa deuxième journée de caravane dans la région du Sud : la verte Casamance.



Ayant passé la nuit à Ziguinchor, après avoir battu campagne à Sédhiou puis à Bignona, le candidat de la coalition présidentielle et sa délégation ont été au contact des populations du Cap Skirring, puis celles d'Oussouye. Dans cette dernière localité où le Roi exerce son autorité, le président Macky Sall a été reçu par le monarque. Un tête-à-tête tenu loin des regards (à huis-clos), entre les deux autorités. Le convoi a été ensuite à Goudomp où a eu lieu un meeting qui a mobilisé du monde.



L’étape de la Casamance verra ses rideaux baissés, après le grand meeting tenu à Ziguinchor. Meeting qui a drainé beaucoup de monde. Une foule qui s’est étendue à perte de vue et qui a eu droit, à des prestations de beaucoup d’artistes. Ce qui fut une dernière nuitée du convoi présidentiel dans la Verte Casamance. Et cap, ce mardi sur Kaolack, Kaffrine etc...