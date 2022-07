J9 de la campagne : Les étapes à franchir ce lundi pour les 8 listes.

La première semaine de campagne électorale s'est achevée hier, avec comme tous les jours depuis le début, des visites et caravanes à travers l’étendue du territoire. Pour ce début de semaine, la coalition Aar Sénégal sera dans les régions de Diourbel et de Matam. À Thiès et à Tivaouane, la coalition Yewwi Askan Wi a organisé une caravane avec ses deux candidats que sont Arame Ndiaye et Massata Samb. Elle se dirigera après cette étape à Kaolack, Kaffrine et Tambacounda.



La coalition MPR/Les Serviteurs rendra visite à la banlieue de Dakar. Mamadou Ndiaye et Selbé Diouf de la coalition Bunt Bi ont fait une déclaration à la Rts. La coalition sera à Dakar pour des visites de proximité tout comme la coalition Natangué Askan Wi qui a aussi fait une déclaration dans les studios de la Rts. Kédougou, Salémata, Saraya et Tambacounda seront les prochaines destinations de la coalition Bokk Gis Gis Liguey.



La coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar sera ce lundi dans les localités de Mandat douane, Tambacounda, Koukandé, Fafacourou Vélingara, Diaobé et Kolda. Après Mbour, la grande coalition Wallu Sénégal sera accueillie à Nioro, Foundiougne et Kaolack.