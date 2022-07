J8 de la campagne : Le programme des 8 listes ce dimanche entre caravanes et visites de proximité.

Ce dimanche marque le 8e jour de la campagne pour les prochaines élections législatives au Sénégal. Les activités se passent de plus belle avec les différentes coalitions. Pour celles de Natangué Askan Wi, elle se fera à Dakar.



Pour la coalition Bokk Gis Gis Ligueey, qui était à Saint- Louis, l’itinéraire ce dimanche sera fixé vers Bakel, Kidira et Goudiry. La grande coalition Wallu Sénégal qui était entre Thiès et Tivaouane va se diriger aujourd’hui une caravane de rassemblement entre Gossas, Kaolack et Guinguinéo.



Le programme de la coalition présidentielle avec la tête de liste nationale Aminata Touré sera à Missirah, Mako, Dialokoto, Tomboronkoto, Kédougou, Koussanar, Koumpentoum et Tambacounda.



Quant à la coalition Bunt Bi, la banlieue de Dakar sera la prochaine destination ce dimanche après Kaffrine.



Thierno Alassane Sall et Cie de AAR Sénégal seront à Diaobé, Vélingara et Kolda. La coalition Yewwi Askan Wi qui était en caravane à Guédiawaye entre le rond-point Case Bi, Golf Sud, Sam Notaire, Gounass, Yeumbeul et Keur Massar, se rendra ce dimanche à Mbour, Fatick et Kaolack.







Pape Djibril Fall et Les Serviteurs seront à Saint Louis, Richard Toll, Dagana, Podor et Ndioum pour des visites de proximité et caravanes.