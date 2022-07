J6/ Tour de campagne : Planning des 8 listes ce vendredi

Les candidats pour les élections législatives du 31 juillet 2022 poursuivent ce vendredi, leur trajectoire dans cette campagne électorale.

Ainsi, la coalition Bokk Gis-Gis Liguey quitte Saint Louis pour se rendre à Richard Toll et Ndioum.

La coalition BBY qui était ce jeudi à Matam, continue dans le Nord ce vendredi, en direction de Ogo, Kanel, Sinthiou Bamambé, Dindory, Amady Ounaré, Orkadiéré, Ouawoundé, Sémé, Bokiladié et Bakel.





Pour son programme de demain, la coalition Natangué Askan Wi a prévu une visite de courtoisie à Dakar tandis que Yewwi Askan Wi prévoit une visite de proximité à Pikine et Guédiawaye.





Les activités de Mpr/ Les Serviteurs se poursuivent entre visite de proximité et caravane dans l’axe Diourbel Mbacké, Touba, Darou avant de prolonger sur Tivaouane.

La coalition citoyenne Bunt-Bi sera dans la région de Kaffrine, AAR Sénégal se rendra quant à elle à Adéane, Niaguis et Ziguinchor et Wallu Sénégal a prévu ce vendredi une caravane à Tivaouane et Thiès.