J2 de campagne : l’itinéraire de la caravane de Abdoulaye Diouf Sarr ce dimanche

Le candidat à la mairie de la ville de Dakar va entamer sa deuxième journée de campagne dans la capitale ce dimanche. Abdoulaye Diouf Sarr a opté, il faut le rappeler, pour une caravane qui va sillonner les rues de Dakar et environs pour présenter aux populations citadines, son programme intitulé une nouvelle ville, « Dakar Bu Bess ».

Hier, ce sont les localités de Mermoz, Ouakam, Ngor, Yoff, Grand-Yoff, Patte d’Oie et Parcelles Assainies dans lesquelles le candidat Abdoulaye Diouf Sarr a débuté sa campagne, accompagné d’autres responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Amadou Bâ, qui est le coordonnateur de la coalition dans le département de Dakar, Aminata Toure et d’autres leaders de la majorité présidentielle ont marqué hier par leur présence, ce début de campagne électorale qui a été émaillé par des accrochages au niveau des Parcelles Assainies. Même si cette situation reste déplorable, il n’en demeure pas moins que le candidat à la mairie de Dakar reste concentré pour convaincre les Dakarois par rapport à son projet.

Ce dimanche devra être donc prometteur. Le discours de Abdoulaye Diouf Sarr envers les populations de Fann Point-E, Fass, Colobane, Médina, Plateau, Hann/Bel-Air, HLM, Grand-Dakar, Biscuiterie, Liberté, Castors, Dieuppeul et Derklé, devra être mordant pour faire adhérer à son programme qui vise la modernisation et le changement radical de la ville de Dakar...