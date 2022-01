J2 de campagne à Fann / Point-E/ Amitié : Abdoulaye Diouf Sarr, chez Abdou Karim Fofana, présente son programme aux populations

Le candidat à la ville de Dakar, accompagné de Amadou Bâ coordinateur national de la coalition Benno Bokk Yakaar, du ministre Seydou Guèye et du Dr Malick Diop, son directeur de Campagne ont, en cette deuxième journée de campagne avant les élections départementales et municipales de janvier 2022, rendu visite au candidat Abdou Karim Fofana dans la commune de Fann/Point-E/ Amitié pour présenter avec lui, aux populations de la commune, son programme, Dakar Bù Bess.

En passant par le délégué de quartier jusqu’aux notables et autres autorités de la commune, Abdoulaye Diouf Sarr et Abdou Karim Fofana ont disséqué l’essentiel du programme innovant du candidat de Benno Bokk Yakaar au niveau de la ville de Dakar. « Nous voulons une capitale qui peut concurrencer les autres villes du monde. Une Dakar nouvelle avec ses ambitions innovantes, parce que nous avons constaté que depuis 2009, ceux qui ont été là ne se sont occupés que des questions politiques, des élections, à la fin, les populations seront les grands perdants. Ce que notre candidat Abdoulaye Diouf Sarr apporte, c’est une nouvelle vision pour Dakar », considère le candidat Abdou Karim Fofana rejoint dans cette idée, par Amadou Bâ qui estime que « les ressources de la ville de Dakar qui sont estimées depuis 2009 à plus de 500 milliards de francs CFA, n’ont pas été utilisées à bon escient. »

C’est pourquoi, il est important actuellement, compte tenu de l’expérience du candidat Abdoulaye Diouf Sarr, de mettre en place un programme tel que celui du candidat de Benno pour répondre concrètement aux besoins des populations de Dakar.

Les populations qui ont manifesté leur espoir face à un tel programme qui, espèrent-elles, va substantiellement changer la vie des Dakarois et particulièrement celle de la commune de Fann/Point-E/ Amitié qui manifestent leur confiance aux candidats de Benno, Abdoulaye Diouf Sarr et Abdou Karim Fofana.