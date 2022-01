J2 de campagne : Fass / Gueule Tapée / Colobane en communion avec le candidat de la coalition BBY pour la ville de Dakar.

La campagne pour les élections locales du 23 janvier 2022 continue pour la coalition Benno Bokk Yakaar qui sillonne les rues de Dakar.



Ce dimanche, ce sont les populations de Fass / Gueule Tapée / Colobane qui recevront la visite du candidat Abdoulaye Diouf Sarr, accompagnés du coordinateur national, Amadou Bâ, du ministre Seydou Guèye et du directeur de campagne du candidat de Benno pour la ville de Dakar, le Dr Malick Diop.



Une fois dans la commune de Fass / Gueule Tapée Colobane, la caravane de Abdoulaye Diouf Sarr a eu des moments de communion avec les populations et des échanges sur le programme que la coalition présidentielle propose pour une nouvelle ville, innovée, attractive et porteuse de développement.