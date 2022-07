J15 de la campagne électorale ce dimanche : Poursuite des activités des coalitions, excepté Bokk Gis-Gis/Liggeey qui marque une pause.

Il ne reste plus qu’une semaine constituant la dernière ligne droite pour atteindre le jour tant attendu du scrutin, le 31 juillet.



Les coalitions sont toujours en déplacement sur le territoire national pour décliner leur programme aux populations.



Après Kaolack, Kaffrine, Mbirkilane et Malem Hodar hier, la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar se rend ce dimanche à Tivaouane, Darou Mousty, Guéoul et Thiès.



La grande coalition Wallu Sénégal va être accueillie ce dimanche à Linguère, Ranérou et Ourossogui.



Hier, la coalition Natangué Askan Wi était en meeting à Médina Yoro Foulah et Kolda, suivi des visites de proximité. Mouhamed Diallo et sa coalition seront à Paoskoto et à Nioro du Rip avant de rallier Dakar.



La coalition Bokk Gis-Gis/ Liggeey qui était à Mbirkilane va observer une pause ce dimanche.



Pape Djibril Fall et les Serviteurs/MPR après Saint-Louis, continueront leur caravane à Tivaouane, Ndiassane et Diogo. Quant à la coalition Bunt-Bi, elle sera à Matam et Dagana.



Après les étapes de Kidira, Bakel, Ranérou, Linguère et Diourbel, Yewwi Askan Wi sera à Dakar, Pikine et Rufisque pour des caravanes. Enfin, la coalition Aar Sénégal ira dans les localités de Diamalaye, Cambérène, Rufisque, Keur Massar et Mbao.