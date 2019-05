« J’ai travaillé pour l’abolition de la peine de mort au Sénégal… Il faut des sanctions très fortes qui marquent ! » (Dr Christiane Agboton, directeur programmes spéciaux du Centre de défense et sécurité)

S’exprimant en marge de l’ouverture de l’atelier national Sénégal sur le thème « Femmes, jeunes, défense et sécurité », le Dr Christiane Agboton, directeur des programmes spéciaux du Centre de défense et sécurité, s’est prononcée sur les cas de violences récurrentes subies par les femmes au Sénégal. Fustigeant la perte des normes et valeurs sociétales et préconisant des sanctions légales fortes à la place de l’application de la peine de mort.