« J’ai été envoyé par Dieu pour chasser Satan » — «Il travaillait pour Satan»: Boffou Diop tue le gardien d’une mosquée à Mbour dans une scène d’horreur mystique

Un crime glaçant mêlant folie mystique, drogue et violence a secoué la ville de Mbour dans la nuit du 1er au 2 août. Comme le révèle Libération, un jeune homme de 23 ans, Boffou Diop, a été arrêté pour le meurtre particulièrement brutal du gardien de la mosquée Oncad Santhie. Sa justification : il aurait été envoyé par Dieu pour « chasser Satan ».



Vers 5 heures du matin, l’imam de la mosquée contacte en urgence le poste de police de Diamaguène 2 pour signaler la mort d’un homme à l’entrée du lieu de culte. À leur arrivée, les policiers découvrent le corps sans vie d’un homme, baignant dans une mare de sang, le crâne littéralement fracassé.



Une exécution brutale



Selon les premières constatations, la victime a été tuée d’un violent coup de pierre à la tête. Le meurtrier présumé aurait utilisé un bloc de près de cinq kilogrammes pour l’achever, après lui avoir d’abord asséné un coup de poing.



L’homme derrière cet acte barbare, Boffou Diop, a été rapidement appréhendé par les éléments de la Brigade de recherches, dépêchés en urgence sur les lieux. Il errait non loin de la mosquée, les vêtements tachés de sang, dans un état de confusion totale.



“Il travaillait pour Satan”



Lors de son interrogatoire, le suspect n’a pas nié les faits. Bien au contraire, il les a assumés froidement. Il a déclaré que la victime travaillait « pour Satan » et qu’il s’était présenté à la mosquée tôt le matin « en mission divine » pour le faire partir. Selon lui, le gardien aurait refusé de quitter les lieux, ce qui l’aurait poussé à l’attaquer puis à l’achever avec une pierre.



Ce discours délirant, couplé à des signes de perte de repères, a été partiellement éclairé par les propos du frère du suspect. Ce dernier, interrogé par les enquêteurs, a confié que le comportement de Boffou Diop était devenu de plus en plus instable ces derniers temps, probablement en lien avec sa consommation de chanvre indien.



Une enquête en cours



Après son arrestation, Boffou Diop a été placé en garde à vue pour meurtre. Les sapeurs-pompiers, eux, ont transporté le corps sans vie à la morgue de l’hôpital de Grand Mbour, où une autopsie doit être pratiquée pour préciser les causes exactes du décès.