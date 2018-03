J.O. de Londres: La bérézina des Sénégalais.

DAKARACTU.COM Le Sénégal est en passe, à ce stade des Jeux Olympiques de Londres, de connaître une débâcle sans pareille dans l’histoire de nos sportifs. Aucun espoir de médailles ! Certes, il faut encore concourir avec l’esprit de Pierre de Coubertin, l’essentiel étant de participer. Mais, tout de même, c’est rageant de voir que les athlètes africains qui vont briller à Londres sont préparés à… Dakar, au Ciad, le centre de préparation des athlètes africains. Notre problème, c’est qu’à part la lutte et le football, aucune fédération ne bénéficie de moyens pour préparer nos compétiteurs à de telles empoignades sportives. Hortense Diédhiou a crié sur tous les toits son absence de moyens de préparation et personne à part quelques bonnes volontés ne l’ont entendue. Amy Mbacké Thiam, elle, partait sans espoir et a incarné à elle seule l’idée qu’on ne pouvait pas parler de débâcle puisque jamais il n’y avait eu d’espérances. Le constat de cet échec posé, il faut juste revenir à la vérité qui est que notre pays est sportif en salon et n’accorde aucune importance à la performance sportive de haut niveau. Amadou Dia Bâ avait en son temps chatouillé l’or mais il convient de dire que sa préparation avait été liée à son appartenance à un club étranger avec un entraîneur étranger. Depuis, plus rien à se mettre sous la bannière de notre orgueil. Rio, au Brésil, c’est dans 4 ans. C’est dès à présent qu’il nous faut préparer nos athlètes à y faire bonne figure. Et pour cela nous devons avoir une véritable politique sportive, pas seulement la politique du fait sportif du moment, comme c’est le cas pour la lutte ou le football. D’ailleurs, nos chaînes de télévision le prouvent bien, elles se sont mises à six pour ne diffuser aucune image de ces joutes universelles, comme si nous étions étrangers à ce qui se passe actuellement à Londres. C’est notre maladie, nous considérons que nous sommes le centre du monde. Et, quand il arrive le moment de le prouver, il n’y a plus personne. L’olympisme fera sans nous. Comme d’habitude…