Ivan Almeida sonne l’alerte : « Ils nous ont mis sur terre » – Les Kriol Stars réveillés par la claque de Petro

Ivan Freitas Almeida, le numéro 23, a été l'un des rares à briller pour les Kriol Stars lors de leur sévère défaite contre Petro de Luanda. Le joueur cap-verdien, lucide, admet : « Nous avons perdu ce match. » Ils nous ont mis à terre. « Mais c'est bien, nous comprenons maintenant comment les choses se déroulent ici. » Au lieu de renoncer, Almeida considère cette rectification comme une opportunité d'apprentissage précieuse avant les rendez-vous déterminants à venir, y compris celui contre l'ASC Ville de Dakar, qui se déroulera à domicile devant un public connu pour son enthousiasme.







Face à la question de l'effet de surprise que son équipe a suscité lors du premier match, Almeida relativise : « Nous avons affronté un club de haut niveau, mieux préparé et plus agressif. » « Ils nous ont sanctionnés pour nos fautes. » Il est maintenant temps de se remobiliser : davantage de concentration, plus d'intensité, et surtout une plus grande constance pour faire face à un tournoi qui ne tolère aucune faiblesse. Les Kriol Stars aspirent à une résurrection plus puissante, et cette chute pourrait être leur véritable réveil.