Itoc - Procédures judiciaires contre des banques de la place : le Secrétariat du Président du Groupe parle « d’affirmations inventées de toutes pièces »

Le Secrétariat du Président du Groupe ITOC, dans un communiqué et sur de prétendues procédures judiciaires enclenchées « contre pas moins de cinq Banques de la place de Dakar, devant le Tribunal de Commerce » par le groupe ITOC, parle d’affirmations inventées de toutes pièces.



L’article paru dans la presse ajoute en outre que « le magnat du pétrole a perdu sur toute la ligne puisque les juges l’ont débouté de toutes ses prétentions et qu’il aurait été condamné aux dépens, c’est à dire que c’est lui qui doit payer toutes les charges liées à cette procédure qui semble abusive. »



L’article, selon le Secrétariat du Président du Groupe ITOC, se garde pourtant de citer la date de l’audience et le nom des juges qui ont rendu la décision, « une preuve supplémentaire qui établit la fausseté et le caractère mensonger de cet article téléguidé par des cagoulards de l’ombre », s’indigne Amadou Sakhir Diouf.



Aussi, renseigne t-il, le Président se réserve la possibilité de saisir qui de droit. Et tient aussi à souligner qu’à travers ses sociétés et institutions, le Président DIAO entretient les meilleures relations avec les Banques établies au Sénégal.