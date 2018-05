Italie : la Juve enchaîne avec un 7e titre !

Ce n'était plus qu'une question de temps. Mais ce dimanche, c'est officiel, la Juventus Turin remporte le championnat d'Italie ! Avec 6 points d'avance à 2 rencontres de la fin, les Bianconeri n'avaient besoin que d'un match nul lors de la 37e journée. Un point décroché sur le terrain de la Roma (0-0), réduite à 10 après l'expulsion pour deux cartons jaunes de Radja Nainggolan (68e). Suffisant pour faire le bonheur des Turinois. Et ce malgré la victoire du deuxième, Naples, face à la Sampdoria (0-2).



34 titres pour la Juve !



Seule au monde de l'autre côté des Alpes, la Juve, également vainqueur de la Coupe d'Italie contre le Milan AC (4-0), enregistre un 7e titre consécutif en championnat ! Le 34e sacre de son histoire ! Des chiffres hallucinants sachant que le Serie A reste un championnat compétitif, comme le prouvent la belle saison du Napoli, et le superbe parcours européen de la Roma, demi-finaliste de la Ligue des Champions cette saison.



La joie d'Allegri



D'ailleurs, le coach Massimiliano Allegri est bien conscient de l'exploit réalisé depuis sa nomination en 2014. «Les garçons ont gagné le droit de faire la tête et de profiter d'un peu de repos. Quatre années comme celles-ci, cela n'arrive pas souvient, a réagi le technicien. Donc je félicite tout le monde, le staff et tous ceux qui travaillent avec nous. Avec ces garçons, c'est beau de gagner, mais ce n'est jamais simple. C'est quelque chose d'extraordinaire.» Et ça l'est d'autant plus pour un entraîneur qui pourrait faire ses valises…