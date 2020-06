Italie - Naples de Kalidou Koulibaly s'offre la Coupe d'Italie en battant la Juventus aux tirs au but

Le match

Pour voir du spectacle, il faudra encore attendre. Les demi-finales retour de la Coupe d'Italie avaient montré que les joueurs sont encore éloignés de leur rythme de croisière, la Juventus et Naples l'ont confirmé ce mercredi lors de la finale. Tactiquement au point, les deux rivaux ont alterné les temps forts, comme s'ils avaient besoin de régulièrement retrouver leur souffle. Si les Turinois ont globalement eu le ballon, avec un Dybala parcimonieux mais inspiré à chaque touche de balle, Ronaldo a gâché plusieurs situations (5e, 14e, 39e) avant de disparaître de la circulation après la pause. Et c'est finalement le Napoli, patient et incisif, qui s'est créé les principales occasions.



Par Demme (41e), Politano (68e), Milik (72e), Insigne (84e) et Maksimovic (90e+2), la pression se faisait de plus en plus forte sur le but turinois mais Buffon repoussait les assauts et tenait jusqu'au bout le 0-0. La décision s'est finalement jouée lors de la séance de tirs au but. Meret stoppait la tentative de Dybala puis voyait Danilo placer la sienne hors cadre et les Napolitains prenaient le large. Insigne, Politano, Maksimovic et Milik faisaient un sans-faute et les joueurs de Campanie l'emportaient finalement 4 à 2.

Le joueur : Buffon rate le coche.



À 42 ans, Gianluigi Buffon pouvait laisser un peu plus sa trace dans le football italien. En cas de succès, le gardien de la Juve avait l'occasion d'égaler le record de victoires en Coupe d'Italie (détenu par l'actuel sélectionneur de l'équipe d'Italie Roberto Mancini), qu'il a déjà remportée à cinq reprises (1999 avec Parme, de 2015 à 2018 avec la Juventus). L'ancien Parisien aura tout fait pour y parvenir, multipliant les parades face à des Napolitains de plus en plus pressants. Face-à-face remporté devant Demme (41e), intervention devant Politano (82e) et surtout exceptionnel arrêt sur sa ligne sur une tête de Maksimovic, reprise par Elmas sur le poteau (90e+2). Le vétéran pensait avoir fait le plus dur. Mais il a été impuissant dans une séance de tirs au but où il n'a pas arrêté la moindre tentative.



La statistique est cruelle et elle poursuit Maurizio Sarri comme une malédiction. L'entraîneur de la Juventus, qui a longtemps frayé dans les divisions inférieures du pays, n'a toujours pas remporté le moindre trophée en Italie. Un sujet longuement évoqué ces derniers jours de l'autre côté des Alpes et qui a agacé l'ancien coach de Chelsea, vainqueur de la Ligue Europa 2019 avec les Blues. Avec ce revers face au Napoli, la pression s'accroît un peu plus sur Sarri en Championnat, où la Juve est leader de la Serie A avec un petit point d'avance sur la Lazio.ù !