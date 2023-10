Italie: Les autorités lancent une vaste campagne contre les trafics de visas dans leurs ambassades, notamment en Afrique

En Italie, les autorités ont décidé de lancer une vaste offensive contre les trafics de visas dans des ambassades en Afrique, en Asie et en Amérique Latine.



Selon RFI, Rome veut stopper l'immigration illégale. Ainsi des agents de ces ambassades sont pointés du doigt parce qu'ils auraient l’habitude de délivrer des visas abusifs aux migrants. " Une organisation mise en place par les réseaux de trafiquants d'êtres humains qui feraient payer aux migrants jusqu’à 10 000 euros leur arrivée ainsi légalisée en Europe", informe RFI.



Pour ce faire, l'Italie a d'abord suspendu provisoirement le service des visas au Congo. Et plus grâce encore, à Brazzaville et à Kinshasa, " les policiers italiens ont trouvé des dossiers vidés, d’autres détruits, des fausses pièces d’identité. Deux fonctionnaires italiens ont déjà été rappelés à Rome".



D'autres pays sont dans le viseur des autorités italiennes tels Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan etc. À Islamabad, il y a deux ans, l’ambassade avait dénoncé le vol de 1 000 visas Schengen.



Au Pakistan, 50 visas d'entrée en Italie s'achètent à 20.000 euros, ont informé les trafiquants dans un reportage. Ils ajoutent avoir privilégié l'Italie parce qu'il y a moins de contrôles. " Le voyage ainsi organisé, billet compris, est vendu aux migrants entre 6 et 10 000 euros", soulignent-t-ils.



D'autres opérations seraient également en cours en Afrique, conformément à l'annonce faite par la Présidente du conseil des ministres italiens, Giorgia Meloni. " c’est maintenant une priorité du gouvernement".