Italie - Kalidou Koulibaly victime d'insultes racistes lors du match contre l'Inter Milan

Ce mercredi, après la rencontre entre l'Inter et le Napoli (1-0), le résultat n'était qu'anecdotique. Tout le monde ne parlait que des injures racistes à l'endroit de l'international sénégalais Kalidou Koulibaly.



En effet, cette rencontre a surtout été marquée par des cris de singe à l'encontre de Koulibaly, le défenseur du Napoli. De malheureux gestes et cris qui n'ont rien à faire dans une enceinte de football et nulle part, surtout.



Par conséquent, l'après-match a été tendu, l'entraîneur italien du Napoli était le premier à allumer la mèche en conférence de presse, Ancelotti était furieux : « Nous avons demandé à trois reprises au procureur fédéral de suspendre le match. Koulibaly est devenu nerveux. C'est normal, il est généralement poli et professionnel. Ils ont fait trois annonces à San Siro, mais rien de plus n'a été fait. Nous voulons juste savoir quand ce sera réglé. La prochaine fois, nous quitterons le terrain", avertira t'il.



Kalidou Koulibaly lui, s'est fendu d'un tweet à l'issue de la rencontre. « Je suis fier de la couleur de ma peau. Je suis fier d'être Français, Sénégalais, Napolitain : d'être un homme », a-t-il fièrement déclaré...