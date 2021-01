Italie : Démission du Premier ministre Giuseppe Conte, le pays en quête d’une nouvelle majorité.

Dakaractu a appris ce matin qu’à l’issue de ses consultations avec les délégations des partis représentés au Parlement, le chef de l’État Sergio Mattarella a confié un mandat dit exploratoire à Roberto Fico, le président de la Chambre des députés, pour vérifier si la majorité précédente peut se recomposer autour du Premier ministre sortant Giuseppe Conte.



Le président Sergio Mattarella a affirmé lors d’un entretien avec la presse, qu’il n’y a plus de temps à perdre pour faire face à la situation dramatique du pays, que ce soit au niveau sanitaire, économique ou social. Il déclare chercher à sortir rapidement l’Italie de ses tourments politiques afin de s’attaquer aux autres défis, tels que la crise sanitaire.



Pour se dépêtrer de la crise politique dans laquelle l’Italie est plongée depuis la démission du Premier ministre Giuseppe Conte, la solution pourrait être un troisième gouvernement Conte, constitué de la même majorité qui soutenait le précédent. C’est-à-dire une coalition avec le Mouvement 5 étoiles, le Parti démocrate et Italia Viva de Matteo Renzi, qui n’oppose plus de veto à un exécutif encore dirigé par Giuseppe Conte. Les 5 étoiles, eux qui n’ont jamais eu un grand feeling avec Renzi, accepteraient, malgré tout, son retour.



Quatre jours pour négocier



Mais pour allumer le calumet de la paix, des négociations sur un nouveau pacte gouvernemental sont nécessaires. C’est la raison pour laquelle le chef de l’État Sergio Mattarella a confié un mandat exploratoire au président de la Chambre des députés, Roberto Fico. RFI nous apprend que, ce vendredi, Il a donné quatre jours aux partis au pouvoir pour négocier.



Issu du Mouvement 5 étoiles, Roberto Fico va devoir jouer le délicat rôle de médiateur et vérifier si Giuseppe Conte aura ou non,la garantie d’un large soutien. C’est la condition sine qua non pour qu’il soit reconduit dans ses fonctions par le président de la République.