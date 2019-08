Italie / Classico Juventus – Naples : Kalidou Koulibaly marque contre son camp dans les arrêts de jeu (4-3)

C’était un match de dingue ce soir à la Juventus Arena où se tenait le grand classico entre la Juventus de Turin contre les coéquipiers de Kalidou Koulibaly de Naples.

Après avoir mené 3-0, les Turinois se sont fait reprendre à 3-3 avant un CSC de Koulibaly dans les dernières secondes du match. Une situation difficile pour le défenseur sénégalais qui a fait un match énorme et qui offre finalement la victoire à la Juventus...



La Juventus de Turin s'impose donc sur le score de 4-3 avec des buts de Danilo, Higuain, Ronaldo et le CSC de Koulibaly. Côté Napoli, Manolas, Lozano, et Di Lorenzo avaient pensé avoir remis leur équipe dans le match... La Juve l'emporte au bout du temps additionnel sur le score de 4-3.