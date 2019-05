Italie : Après 18 ans passés au club, De Rossi quitte l’AS Roma pour la MLS

Le club italien a officiellement fait l’annonce sur son compte Twitter, Daniele De Rossi va quitter l’AS Roma après 18 longues saisons. « Près de 18 ans après ses débuts avec la Roma contre Anderlecht, notre capitaine va porter le maillot giallorosso pour la dernière fois contre Parme. Ce sera la fin d’une ère. » disait le tweet…Le milieu de terrain international italien (117 sélections - 21 buts), champion du Monde en 2006 avec la Squadra Azzurra, a marqué l’histoire de la Roma en disputant plus de 600 matches et 63 buts chez les pros en 18 ans au plus haut niveau (Deuxième joueur le plus capé derrière Totti.). À 35 ans, il devrait s’offrir un ultime challenge aux États-Unis, du côté de la MLS…