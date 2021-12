Iswa Awards : Kouthia crache ses vérités sur sa distinction

L’animateur Kouthia a remporté le Prix de l’excellence Iswa Awards. Une distinction qui a fait polémique suite à la sortie d’un journaliste qui avait déclaré que l’animateur et comédien en question n’avait rien reçu et avait fait commettre une bourde au roi du Mbalakh Youssou Ndour qui l’avait félicité en laissant entrevoir fierté et honneur. Aujourd’hui, c’est trophée à la main que Kouthia s’est prononcé au micro de Dakaractu pour apporter des éclaircissements par rapport à cette affaire...