Issakha Diop maire dé Pikine-Est : « On trouvera un site qui pourra accueillir les commerçants... »

Dans la dynamique de matérialiser la volonté du président pour un Sénégal Propre, la COJER départementale et les habitants de la commune de Pikine-Est ont pris le relais ce dimanche en organisant un cleaning-day. Occasion pour le maire de PIKINE-EST, Issakha Diop d'annoncer la rénovation et la modernisation du marché syndicat et l'accord de tous les commerçants, toute tendance confondue. Il affirme à cet effet qu'ils trouveront un site qui pourra accueillir ces derniers le temps de terminer les travaux...