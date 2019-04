Issa Diop rejette encore les « Lions » du Sénégal : « Moi c’est la France ou rien. Je suis Français et je veux jouer pour la France »

Né en France d'un père sénégalais et d'une mère marocaine Issa Diop a le cœur « bleu » sur le plateau de Canal Football Club le défenseur de 22 ans a réaffirmé dans l’émission Canal Football Club d’hier, son souhait de jouer pour l'équipe de France et aucune autre sélection nationale ni le Maroc et le Sénégal.



« Oui, c’est l’équipe de France ou rien. J’ai dit ça parce que je suis né en France, je suis Français, je dois tout à la France. Aller dans une autre sélection parce que je n’ai pas et sélectionné en équipe de France, ce serait un peu hypocrite de ma part. Cela voudrait dire choisir une autre sélection par défaut. Même si je ne suis pas sélection en équipe de France, je ne changerai pas » a argué le défenseur du haut de son 1m94…