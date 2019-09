Israël/Sénégal: SEM Roï Rosenblit invite les deux pays à renforcer leurs relations diplomatiques

Après les élections législatives israéliennes de septembre 2019 qui ont eu lieu de manière anticipée pour désigner les membres de la Knesset le 17 septembre dernier, l’Ambassadeur d’Israël au Sénégal, SEM Roï Rosenblit s’entretenait ce matin avec la presse sénégalaise dans sa résidence sise au 5 Rue Frobénus, Fann résidence. L’objectif de cet échange était de discuter sur les élections législatives israéliennes et la coopération bilatérale israélo-sénégalaise. Selon l’ambassadeur, ces élections se sont tenues dans un contexte d'échec de la formation d’un gouvernement de coalition après les élections organisées cinq mois plus tôt. A cette occasion, Mr Rosenblit a lancé un appel à un renforcement des relations diplomatiques pour faire du Sénégal un « start up nation de l’Afrique de l’Ouest »...