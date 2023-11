Israël/Palestiniens: Biden appelle à nouveau à oeuvrer pour une "solution à deux Etats"

"Nous devons renouveler notre engagement à oeuvrer pour une solution à deux Etats" entre Israël et les Palestiniens, a dit vendredi Joe Biden, en jugeant que c'était "plus important que jamais".



"Poursuivre sur la voie du terrorisme, de la violence, des meurtres et de la guerre, ce serait donner au Hamas ce qu'il veut", a encore déclaré le président américain.