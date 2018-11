Ismaïla Sarr forfait contre la Guinée Équatoriale (samedi, 15h GMT), n’a effectué qu'une seule séance

Ismaïla Sarr ne jouera pas contre la Guinée Équatoriale, ce samedi (15h GMT), pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019.

Blessé à cheville, l'attaquant des Lions est forfait et n’était pas dans le groupe à l'entraînement de mercredi, jeudi et vendredi. En conférence de presse, Aliou Cissé n’a pas manqué de signaler l’absence du joueur de Rennes face au Nzalang Nacional. Le staff a décidé de le laisser au repos. Titulaire face au Soudan (16 octobre dernier) il est sorti du onze de départ. "Ismaïla Sarr est forfait. Il est venu avec une blessure à la cheville", a confirmé le sélectionneur des Lions Aliou Cissé...