Ismaïla Madior Fall sur la grève de la faim des détenus de la MAC de Thiès : " Tout est rentré dans l'ordre! "

Dans les colonnes de Dakaractu, hier, le Président de l’Association pour le Soutien et la Réinsertion Sociale des détenus alertait dans un communiqué sur la grève de la faim entamée par les prisonniers de la maison d'arrêt et de correction de Thiès.



Aujourd'hui lors de la cérémonie de validation du module uniforme sur le terrorisme, le ministre de la justice, garde des sceaux, rassure que tout est rentré dans l'ordre.

"Seulement certains prisonniers ont voulu observer une grève, mais aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre", a rassuré le ministre Ismaïla Madior Fall.

Il explique cette situation carcérale par des opérations de ratissage qui ont été effectuées à l'intérieur de la maison d'arrêt.

Selon toujours le ministre, la maison d'arrêt de Thiès, "est l'une des maisons d'arrêt qui respectent le plus les standards en matière carcérale, et où il y a le moins de détenus..."