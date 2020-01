Ismaila Madior Fall au lancement TNM des femmes de l'APR : « Dites au président de faire plus pour les femmes de Rufisque ».

Le Pr. Ismaila Madior FALL a honoré de sa présence la cérémonie de lancement de la tournée nationale du mouvement des femmes de l'APR, qui s'est tenue ce Samedi 11 Janvier 2020 à Rufisque. Apres avoir félicité et encouragé la Ministre Ndeye S. D. DIENG, le reponsable politique de l'APR a saisi l'occasion pour envoyer, au nom des femmes de Rufisque, un message au chef de l'Etat Macky Sall. En effet dira t-il « on salt que le chef de l'Etat a beaucoup fait pour Rufisque et ses femmes, mais on lui demande de faire plus ».