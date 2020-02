Ismaïla Badji dans « AUTEUR » : « Il faut être capable de mettre en mouvement des actions et de l'énergie pour entreprendre »

On peut naitre entrepreneur, mais également on peut le devenir. Il suffit juste d'avoir confiance en soi et de croire en ses rêves et capacités. Ismaïla Badji, auteur de ‘’Solutions pour la Jeunesse Africaine’’, a sorti son deuxième livre : ‘’Il suffisait d’y croire’’. Un livre dans lequel il s'adresse aux jeunes et aux entrepreneurs. Pour l’écrivain, un entrepreneur c'est quelqu'un qui est capable de mettre en œuvre des actions et de l’énergie pour réaliser un projet. Une personne qui est au cœur de l’acte d’entreprendre et c’est elle, avec ses talents, ses atouts, ses zones lumineuses et ses zones d’ombre qui va donner sa couleur à l’entreprise qu’elle va développer.

Dans cet ouvrage de 250 pages, Ismaïla Badji nous parle de son aventure entrepreneuriale et de ses 5 recettes magiques pour pouvoir démarrer et réussir son entreprise. Il est l'invité de ce présent numéro de AUTEUR, le Mag littéraire de Dakaractu.