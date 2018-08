Islam : Il est temps de raisonner en termes de Oummah !

A l'ère de la mondialisation et d'internet, les musulmans continuent de raisonner en termes de pays par rapport à la vision de la lune. Pays délimités par des frontières artificielles...

Au moment où le monde est devenu un village planétaire et que l'information circule à temps réel, il est vraiment temps que les musulmans exploitent ce contexte favorable en raisonnant en termes de OUMMAH conformément aux préceptes coraniques. Il suffit de le vouloir. Mais le voulons-nous sincèrement ?

Aujourd'hui, dans un contexte mondialisé et d'internet où l'information circule à temps réel, il est anachronique de continuer de parler de deux Korités et de deux Tabaskis. Cela relève de la préhistoire. Et il est vraiment temps de sortir de l'âge de la pierre taillée. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Le monde est un village. Les frontières n'existent plus.

Qu'Allah fasse que les musulmans revivifient leur sentiment d'appartenance à une même communauté : cette Oummah si chère au prophète Mouhammad !



Abdou Aziz NDIAYE

Economiste

Spécialiste en management logistique et ingénierie des transports

Spécialiste en commerce et management des affaires internationales