Irène Mingasson, UE Dakar : « La paix et la stabilité sont menacées par la prolifération des menaces hybrides qui appelle à une prévoyance et une réactivité décuplée de notre part »

En présence des autorités militaires maritimes du Sénégal, l'ambassadrice de l'Union européenne n'a pas manqué d'évoquer les bombardements russes en Ukraine.



Selon Irène Mingasson, "plus que jamais en ce moment, l'actualité nous rappelle à quel point la paix et la stabilité sont une réalité fragile et précieuse, menacées notamment par la prolifération des menaces hybrides qui appelle à une prévoyance et une réactivité décuplée de notre part", lance la diplomate à l'endroit du Sénégal.



L'ambassadrice a fait cette déclaration lors de la formation des agents de sûreté de l'installation portuaire...