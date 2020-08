Iran Ndao s’explique : « Si j'avais reçu 200 millions de Macky Sall (...), Marème Faye Sall et moi... »

Accusé d'avoir reçu deux cent millions du président Macky Sall dans le cadre du Téléthon pour racheter la maison de la famille de Abdoulaye Mbaye des mains du bailleur, le prêcheur de la Sentv s’est expliqué dans un entretien avec Dakaractu.

"J'ose vous dire que jusqu'à présent il n'y a aucune autorité étatique qui a participé à ce Téléthon. J'ai entendu même certains gens dire que le président Macky Sall m'a donné deux cent millions. Mais avec la situation que traverse le pays, est-ce que Macky Sall ose donner deux cent millions à Iran seul, alors que des populations meurent de faim. Ce n'est pas normal. Et comme souvent j'attaque le président Macky Sall et son régime et que si j’avais reçu deux cent millions de lui, que serais je alors?", tente de convaincre le prêcheur.

Iran Ndao est largement revenu sur ses rapports avec la première dame, Mme Marème Faye Sall.

"Marème c'est une amie à moi. Mais les meilleurs moments de notre amitié interviendront après leur départ du pouvoir. Le fondement de mon amitié avec Marème Faye Sall réside dans le fait qu'elle défend toujours la cause des Daaras. C'est une personne de bien", a souligné Iran Ndao entre autres questions abordées au cours de l'entretien que vous pourrez suivre prochainement sur Dakaractu...