Ipres : Macky Sall demande le départ de Mamadou Sy Mbengue

« Quand on m’a dit que c’est Mamadou Racine Sy qui est derrière la campagne qui me vise, je suis allé le voir. Il m’a dit : «Mon mandat de président du conseil d’administration est fini. Je vais partir, mais toi aussi tu dois partir ». C’est l’incroyable déclaration faite hier, face à la presse, par le directeur général de l’Ipres, Mamadou Sy Mengue. Une conférence de presse durant laquelle le maire de Tivaouane a reconnu tous les faits évoqués dernièrement dans la presse (retard dans le paiement des pensions, affaire des tickets de restaurant, agent des cotisations qui a détourné, rupture de médicaments dans les Cms…) qu’il a qualifié de… « dysfonctionnements ».



Des sources autorisées de dakaractu.com renseignent que Mamadou Sy Mbengue fait un mauvais procès à Mamadou Racine Sy qui a n’a fait que lui…faire part, de manière très républicaine, de la volonté du Président de la République. Selon nos informations, c’est Macky Sall lui-même qui a demandé le départ du Dg de l’Ipres. D’ailleurs, le nom de son remplacement est même connu et les prochains jours seront décisifs après cette sortie que beaucoup qualifient de «malheureuse ». Qui plus, Mamadou Sy Mbengue qui est accusé de népotisme a «assumé» avoir recruté plusieurs personnes originaires, comme lui, de Tivaouane.