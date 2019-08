Ipres : Le malaise Mamadou Sy Mbengue

Comme l’a relaté le journal «Le Témoin», les retraités du Sénégal s’apprêtent à organiser une marche pour réclamer le départ de Mamadou Sy Mbengue de la direction générale de l’Institut de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres). A vrai dire, rien ne va plus à l’Ipres depuis plusieurs mois. Le malaise est réel et palpable. La preuve ? Pour la première fois, ces derniers temps, des retraités du Nord ont peiné à recevoir leurs pensions qui leurs étaient envoyées normalement par La Poste.

Pendant ce temps, le scandale des tickets restaurants a vampirisé l’ambiance au sein même de l’institution dont le compte, logé à la Sgbs, a récemment fait l’objet d’une saisie-attribution pour une «modique » créance de 8 millions de Fcfa. Cette fraude chiffrée, à plusieurs millions de Fcfa, n’a donné lieu à aucune sanction administrative. Mamadou Sy Mbengue s’est limité à annoncer un audit et le dépôt d’une plainte à la Dic. Or, à moins d’une plainte très récente, aucune procédure n’était pendante devant la police judiciaire au moment de l’annonce. Pourtant le scandale a été éventé depuis au moins un an environ.



Le plus grave est que le seul argument que Mamadou Sy Mbengue oppose à ses détracteurs c’est sa proximité supposée avec la Première dame, Marième Sall. En attendant, l’Ipres continue de basculer vers les abimes…