Invitation : Mamour Diallo, nouvellement nommé DG de l’ONAS chez le président Macky Sall

L’ancien directeur des domaines et par ailleurs responsable politique de Louga a été l’invité du président Macky Sall a son domicile à Mermoz. Le président Macky Sall et son hôte ont déjeuné ensemble, une occasion pour l’actuel directeur général de l’office national de l’assainissement au Sénégal, de remercier en face, le chef de l’Etat pour sa confiance renouvelée ! « Son Excellence Mr le Président Macky Sall m’a fait l’honneur de m’inviter à déjeuner. Je voudrais lui exprimer toute ma gratitude pour cette confiance renouvelée et l’opportunité qu’il m’a offerte de continuer à servir mon cher pays, le Sénégal, sous sa conduite éclairée » s’est réjouit Mamour Diallo