Investitures de BBY à Touba- Mbacké / « And Doolel Macky » de Moussa Thioune affiche son désarroi.

Le bruit enfle au sein de Benno Bokk Yaakar de Touba depuis que le choix du Président Macky Sall portant sur le Hcct Makhtar Diop pour diriger la liste départementale de Mbacké en perspective des élections locales a été officialisée. Après un groupe de jeunes de Rewmi, c’est au tour de « And Doolel Macky » d’afficher son courroux. Moussa Thioune, dans une déclaration adressée exclusivement à Dakaractu -Touba, de signaler sa ferme volonté de combattre cette liste.



« Nous ne sommes pas d’accord. Ce choix ne nous convient pas. Je déclare clairement que je vais combattre cette liste. Le Président a été induit en erreur. Cette décision du Président résulte de manœuvres malsaines ayant plongé des maires de communes rurales dans une entreprise politique suicidaire. Ma position est partagée par tous les jeunes de la coalition. » Moussa Thioune de poursuivre : « Comment peut-on choisir Makhtar Diop alors que nous avons un homme de valeur de la trempe de Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ? »



En marge de cette déclaration de « And Doolel Macky », Dakaractu - Touba est en mesure de vous dire qu’une liste est en train de se concocter pour combattre celle que va confectionner Makhtar Diop. Dans celle-ci, on annonce, sauf changement de dernière minute, des chefs religieux doublés d’hommes politiques, des leaders de Remwi, des Karimistes, un député de l’opposition, un maire frustré, etc… Nous y reviendrons!