Investitures aux législatives : « Le parti socialiste se retrouve entièrement dans les choix de Macky Sall » (Bureau Politique)

Réuni en bureau politique cet après-midi du jeudi 02 Mai, le parti socialiste a exprimé sa ferme adhésion aux choix opérés par le président Macky Sall lors des investitures pour les élections législatives du 31 Juillet prochain.



« Le parti socialiste tient à annoncer que samedi prochain il réunira son bureau politique élargi aux responsables de coordinations, de mouvements affiliés et intégrés pour prolonger les analyses et appréciations de la liste de la coalition BBY. Ce que l’on peut dire, c’est que le parti socialiste est un membre fondateur de la coalition BBY.



Deuxièment, le parti socialiste sait que les investitures pour les élections législatives procèdent dans une certaine mesure de ce que nous avons vécu à l’occasion des élections territoriales. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de faire confectionner des listes de candidatures, nous avions fait confiance à notre leader, le président Macky Sall chef de la coalition BBY. Au résultat, malgré tout ce que l’on pouvait espérer, le parti socialiste se retrouve totalement et entièrement dans ces listes », renseigne le porte-parole du PS, Abdoulaye Vilane au terme de la rencontre.



Par ailleurs, revenant sur les contestations notées ça et là par rapport au rejet de certaines listes par la direction générale des élections, le parti socialiste appelle aux différents acteurs politique de toutes les coalitions confondues, à se conformer aux décisions du Conseil Constitutionnel, seule instance habilitée à livrer le dernier mot. Le parti socialiste rappelle que nous sommes dans un État de droit, et dans un État de droit, lorsqu’il y a divergences ou conflits, d’interprétation, la seule institution habilitée à arbitrer, c’est le Conseil Constitutionnel. Et le parti socialiste à l’instar de la coalition BBY, se pliera à ce que dira le Conseil Constitutionnel. Il en appelle également à tous les acteurs politiques pour qu’ils fassent autant », invitera le PS lors de son bureau politique...