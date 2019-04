Investiture du président Macky Sall : Le ballet des chefs d’État à Diamniadio

Le Centre des Expositions de Diamniadio (Dakar Expo Center) refuse du monde ce Mardi avec l’investiture du président Macky Sall pour un second mandat. En effet, depuis ce matin, on note une succession de « numéros » ou « d’entrées » avec l’arrivée des chefs d’État invités à cette cérémonie protocolaire. Une vingtaine de chefs d’État, trois (3) Premiers ministres et cinquante-trois (53) délégations vont prendre part à la prestation de serment. On note déjà l’arrivée du président du Niger Mahamadou Issoufou à bord d’une rutilante voiture. C’est le cas aussi du chef de file de l’opposition guinéenne Cellou Dalein Diallo. La Guinée Bissau est représenté par son président José Mário Vaz, du Mali, Ibrahima Boubacar Keïta, de la Gambie Adama Barrow, de la Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz, Les présidents guinéen Alpha Condé, libérien Georges Weah et éthiopien Sahle-Work Zewde sont aussi dans la capitale sénégalaise.

L’ancien président français Nicolas Sarkozy et l’ex-Premier ministre de Grande, Bretagne Tony Blair, vont également assister à la cérémonie de prestation de serment du président Macky Sall qui est arrivé sur place alors que les présidents de la République démocratique du Congo (RDC) Félix Tshisekedi, de la Côte d’Ivoire Alassane Ouattara, du Togo Faure Gnassingbé, du Congo Denis Sassou Nguesso et du Rwanda Paul Kagamé ne sont pas encore arrivés au centre des expositions de Diamniadio.



Un ‘’Ballet de VIP à Dakar pour ne pas dire le rendez-vous des grands dirigeants africains et de délégations venues du reste du monde. Une cérémonie qui aura certainement un impact positif sur le volet diplomatique. En effet, près de 4000 invités prennent part à la cérémonie d’investiture qui se tient au Centre des expositions de Diamniadio.