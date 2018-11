Investiture de leur candidat : La jeunesse féminine de la coalition « Madické 2019 » annonce le début de la fin du système Macky et de la souffrance des Sénégalais.

La jeunesse féminine nationale de la Coalition Madické 2019 prépare activement la réunion préparatoire du congrès d’investiture de leur candidat qui se tiendra le 08 Décembre 2018 au stade Alassane Djigo de Pikine. Un rendez-vous pour lancer en grandes pompes le début de la fin du système Macky et de la souffrance des Sénégalais, a-t-elle annoncé. Selon la même source, le système Macky a échoué et mis le pays à genou. « Le pays est au ralenti et les finances publiques vont de mal en pis. La parfaite illustration est le récent cafouillage du ministre de l’Economie et des Finances sur les difficultés de trésorerie. Et un PSE devenu un plan d’endettement excessif passé de 2700 milliards en 2012 à 6500 milliards en 2018 » indique t’elle.

Au lieu de s’atteler à trouver des solutions sur les véritables préoccupations des populations, le gouvernement de Mahammad Boun Abdallah Dionne a l’esprit hanté par la quête d’un 2e mandat semble regretter la jeunesse féminine de la coalition. Qui ajoute que ce sera un deuxième mandat qu'ils voudront, lui et son chef, à tout prix. Comme en atteste leur nouvelle ligne de défense, reprise par Dionne, Mimi Touré et Aly Ngouille Ndiaye, assurant presque que seuls « 5 candidats franchiront la barrière des parrainages ». Ce qui laisse légitimement présager, conclut la jeunesse féminine de la coalition Madické 2019, à une contorsion aux lois et règlements, voire une fraude massive.