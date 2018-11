Investiture de Macky Sall à Dakar Arena : « Randonnée de l’émergence »

Nous, mouvement “les bikers de l’émergence”, vous invitons à la “Randonnée de l’émergence” pour l’investiture du chef de l’État, ce samedi 1er Décembre 2018 à 11h au Dakar Arena de Diamniadio.

Après 7 ans et un bilan extraordinaire en terme d’infrastructures routières et de prévention sur les routes, nous avons trouvé la nécessité de soutenir et de réitérer toute notre confiance au candidat Macky Sall pour un second mandat. Rien que pour le Magal de Touba dernier, le président nous a tous offert des pleins de carburant pour notre voyage à tous les bikers. Rendez-vous alors chers Bikers, ce samedi avec un regroupement au siège de l’APR sur la vdn à 9h, pour ensuite une randonnée en convoi, jusqu’à Dakar Arena de Diamniadio.

Ensemble, pour un Sénégal de tous !