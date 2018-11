Investiture de Macky Sall : " Le président n'a pas de vrais adversaires" (Mbaye Ndiaye, ministre d’Etat)

Le 30 novembre prochain est la date prévue pour l'investiture du candidat Macky Sall par la force militante engagée à ses côtés. Ainsi, la coalition Benno bokk yaakaar est plus que déterminée et optimiste sur la victoire du chef de l’Etat sortant au soir du 24 février 2019. A l'occasion de leur conférence de presse tenue ce mardi, le ministre d’Etat Mbaye Ndiaye a réaffirmé leur confiance et estime que « le président Macky sall n'a pas de vrais adversaires politiques et que ces opposant que sèment le trouble se révèlent être des apprentis avides d'expérience »